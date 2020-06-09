08 июня 2020

Глава ХМАО поинтересовалась самочувствием вице-мэра Нефтеюганска. У него подозревают коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатору Югры Наталье Комаровой доложат о состоянии здоровья чиновников из Нефтеюганска Фото: единый сайт официальных органов государственной власти ХМАО
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Югры Наталья Комарова призвала ускорить проведение тестирования на коронавирус у вице-мэра Нефтеюганска Андрея Пастухова. Об этом она заявила во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«Кто занимается тестированием и когда будут результаты? [Глава Нефтеюганска] Сергей Юрьевич [Дегтярев] считает, что пробы увезли в Ханты-Мансийск. Там [в администрации Нефтеюганска] и так работы непочатый край. А тут радость нечаянная — отпуск», — заявила Комарова.

Директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский пообещал предоставить информацию главе региона в течение часа после окончания заседания. Комарова призвала главу Нефтеюганска беречь себя и весь коллектив. Но затем напомнила и ему, и всем остальным мэрам, на территории которых остались нерасселенные балки, о необходимости решить эту проблему в 2020 году.

Ранее URA.RU сообщало, что руководство мэрии Нефтеюганска было вынуждено уйти на самоизоляцию, поскольку у заместителя главы города Андрея Пастухова есть подозрение на коронавирус.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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