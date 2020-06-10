Пожарные сообщают о локализации огня, но тушение продолжается Фото: МЧС ХМАО

В Югорске (ХМАО) огнем охвачены пять гектаров леса в черте города. По официальной информации, возгорание произошло на территории, подготовленной для строительства, сообщили URA.RU в главном управлении МЧС по ХМАО.

«В 15:25 произошло загорание остатков деревьев, пней, сами поваленные деревья, которые планировали потом увезти, так как место готовилось под строительство домов. Угрозы населенному пункту нет», — добавили в ведомстве.

Возгорание уже локализовано. В тушении заняты 97 человек и 21 пожарная машина. По данным штаба тушения пожара, пострадавших нет, но тушение осложнено тем, что рядом нет естественных источников воды, а ближайший гидрант находится на расстоянии 1,5 километра, из-за этого воду для тушения приходится подвозить. «Пока не понятно, что стало причиной пожара — неосторожное обращение с огнем или что-то другое, но стоящая сейчас в региона жара тоже дала о себе знать», — рассказал в разговоре с журналистом URA.RU начальник пресс-службы ГУ МЧС по ХМАО Вадим Симоненко, напомнив, что в регионе введен особый противопожарный режим, связанный с погодными условиями.

Ранее URA.RU со ссылкой на метеорологов писало, что в этом году Россию ждет аномально жаркое лето. Сухая и знойная погода может привести к критическим пожарам и смогу.