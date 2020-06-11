Во время режима самоизоляции в Курганской области работают парковые зоны. Их открыли с 1 июня. URA.RU публикует список парков, в которых можно отдохнуть на выходных.
«С 1 июня жители могут гулять, посещать парки, общественные территории, заниматься спортом на улице, но с соблюдением профилактических мер», — говорится в сообщении регионального оперштаба. Курганцам рекомендовали носить с собой паспорт, ограничиться компанией в два человека и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
Парковые зоны в Кургане:
- Центральный парк культуры и отдыха;
- Детский парк;
- Городской сад;
- Парк Победы;
- Исторический сквер (сад барона Розена);
- Культурно-исторический комплекс «Парк Царево Городище».
Парковые зоны в Шадринске:
- Городской сад им. М.Ф. Кельдюшева;
- Сквер Революции;
- Сквер Победы;
- Городские боры.
Парковые зоны в районах:
- Городской парк (город Далматово);
- Ландшафтный парк (рабочий поселок Каргаполье).
При этом, в Курганской области запрещено посещать леса, так как в регионе действует особый противопожарный режим.
С 1 апреля в Курганской области был введен режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. До 1 июня в регионе действовал режим спецпропусков. Также власти рекомендуют соблюдать в общественных местах масочный режим, который начался с 6 мая.
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