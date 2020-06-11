В курганских парках можно гулять с 1 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Во время режима самоизоляции в Курганской области работают парковые зоны. Их открыли с 1 июня. URA.RU публикует список парков, в которых можно отдохнуть на выходных.

«С 1 июня жители могут гулять, посещать парки, общественные территории, заниматься спортом на улице, но с соблюдением профилактических мер», — говорится в сообщении регионального оперштаба. Курганцам рекомендовали носить с собой паспорт, ограничиться компанией в два человека и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Парковые зоны в Кургане:

Центральный парк культуры и отдыха;

Детский парк;

Городской сад;

Парк Победы;

Исторический сквер (сад барона Розена);

Культурно-исторический комплекс «Парк Царево Городище».



Парковые зоны в Шадринске:

Городской сад им. М.Ф. Кельдюшева;

Сквер Революции;

Сквер Победы;

Городские боры.



Парковые зоны в районах:

Городской парк (город Далматово);

Ландшафтный парк (рабочий поселок Каргаполье).



При этом, в Курганской области запрещено посещать леса, так как в регионе действует особый противопожарный режим.

С 1 апреля в Курганской области был введен режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. До 1 июня в регионе действовал режим спецпропусков. Также власти рекомендуют соблюдать в общественных местах масочный режим, который начался с 6 мая.