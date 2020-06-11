10 июня 2020
09 июня 2020

Где в Курганской области можно провести выходные на карантине. Список

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парк Победы после снятия ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Курган, дедушка, парк победы, мужчина, детская коляска
В курганских парках можно гулять с 1 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Во время режима самоизоляции в Курганской области работают парковые зоны. Их открыли с 1 июня. URA.RU публикует список парков, в которых можно отдохнуть на выходных.

«С 1 июня жители могут гулять, посещать парки, общественные территории, заниматься спортом на улице, но с соблюдением профилактических мер», — говорится в сообщении регионального оперштаба. Курганцам рекомендовали носить с собой паспорт, ограничиться компанией в два человека и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Парковые зоны в Кургане:

  • Центральный парк культуры и отдыха;
  • Детский парк;
  • Городской сад;
  • Парк Победы;
  • Исторический сквер (сад барона Розена);
  • Культурно-исторический комплекс «Парк Царево Городище».

Парковые зоны в Шадринске:

  • Городской сад им. М.Ф. Кельдюшева;
  • Сквер Революции;
  • Сквер Победы;
  • Городские боры.

Парковые зоны в районах:

  • Городской парк (город Далматово);
  • Ландшафтный парк (рабочий поселок Каргаполье).

При этом, в Курганской области запрещено посещать леса, так как в регионе действует особый противопожарный режим.

С 1 апреля в Курганской области был введен режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. До 1 июня в регионе действовал режим спецпропусков. Также власти рекомендуют соблюдать в общественных местах масочный режим, который начался с 6 мая.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «Курган» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Природа Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...