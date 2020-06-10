09 июня 2020

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Нагорный Деревенская ОПГ Челябинск, ливень, непогода, дождь
К погодной аномалии добавятся еще несколько Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области накануне Дня России резко ухудшится погода. О предупреждении синоптиков URA.RU сообщили в ГУ МЧС по региону.

«По данным ЦГМС, 11 июня на Южном Урале ожидаются дожди, грозы, град и порывы ветра до 15-20 метров в секунду», — предупредили в ведомстве.

В ночь со среды на четверг температура воздуха опустится до +11-16 градусов, в низинах до +5. Однако днем вновь воцарится зной — столбик термометра будет подниматься до +34 градусов.

Последние дни южноуральцы изнывают от аномальной жары, приближающейся к 40 градусам. Она сопровождается отсутствием осадков. В начале недели челябинцев напугал смерч, появившийся в Калининском районе рядом с торговым комплексом «Стрела». Очевидцы сняли его на видео, никто при этом не пострадал.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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