В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

К погодной аномалии добавятся еще несколько Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области накануне Дня России резко ухудшится погода. О предупреждении синоптиков URA.RU сообщили в ГУ МЧС по региону.

«По данным ЦГМС, 11 июня на Южном Урале ожидаются дожди, грозы, град и порывы ветра до 15-20 метров в секунду», — предупредили в ведомстве.

В ночь со среды на четверг температура воздуха опустится до +11-16 градусов, в низинах до +5. Однако днем вновь воцарится зной — столбик термометра будет подниматься до +34 градусов.

Последние дни южноуральцы изнывают от аномальной жары, приближающейся к 40 градусам. Она сопровождается отсутствием осадков. В начале недели челябинцев напугал смерч, появившийся в Калининском районе рядом с торговым комплексом «Стрела». Очевидцы сняли его на видео, никто при этом не пострадал.