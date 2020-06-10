В Перми открыли инфекционное отделение для детей с COVID-19

В отделение уже привозят детей с коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Корпус Пермской краевой детской клинической больницы перепрофилирован под прием детей, заразившихся COVID-19 и с подозрением на коронавирусную инфекцию. Сейчас там проходят лечение 17 пациентов, сообщили URA.RU в краевом оперативном штабе.

«Круглосуточный стационар располагает 126 койками и принимает юных пациентов с коронавирусной инфекцией, внебольничными пневмониями и симптомами ОРВИ. Он располагает также операционной и палатой интенсивной терапии, — пояснили в штабе. — Сейчас там лечатся 17 несовершеннолетних».

С больными детьми работают три врача и 23 медсестры, при необходимости привлекаются профильные специалисты и диагносты. Также детей с коронавирусом лечат в отделениях Пермской краевой инфекционной больницы и в краевой больнице им. Вагнера в городе Березники. По данным на 10 июня, заразился новой инфекцией 2361 житель Пермского края, в том числе 150 детей в возрасте до 14 лет.