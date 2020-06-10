Для грибников введут штрафы за мухоморы и трюфели

В России предложили ввести административные штрафы за сбор редких грибов, в том числе трюфелей и мухоморов. Министерство юстиции РФ вынесло проект закона на общественное обсуждение.
«В Минюсте решили резко увеличить штрафы за сбор редких растений, а также закрепить в КоАП наказание для грибников-нарушителей», — пишет «Российская газета». Издание отмечает, что нововведение станет дополнением к статье об исчезающих видах растений.
В новом проекте за сбор, продажу, приобретение или уничтожение растений, животных и грибов гражданам придется заплатить от 15 до 100 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 100 до 150 тысяч рублей. Юрлицам грозит штраф до миллиона рублей.
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