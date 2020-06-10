Для грибников введут штрафы за мухоморы и трюфели

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Реабилитационный центр
Всего в список запрещенных для сбора грибов входят более 20 видов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России предложили ввести административные штрафы за сбор редких грибов, в том числе трюфелей и мухоморов. Министерство юстиции РФ вынесло проект закона на общественное обсуждение.

«В Минюсте решили резко увеличить штрафы за сбор редких растений, а также закрепить в КоАП наказание для грибников-нарушителей», — пишет «Российская газета». Издание отмечает, что нововведение станет дополнением к статье об исчезающих видах растений.

В новом проекте за сбор, продажу, приобретение или уничтожение растений, животных и грибов гражданам придется заплатить от 15 до 100 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 100 до 150 тысяч рублей. Юрлицам грозит штраф до миллиона рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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