Для грибников введут штрафы за мухоморы и трюфели

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В новом проекте за сбор, продажу, приобретение или уничтожение растений, животных и грибов гражданам придется заплатить от 15 до 100 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 100 до 150 тысяч рублей. Юрлицам грозит штраф до миллиона рублей.

«В Минюсте решили резко увеличить штрафы за сбор редких растений, а также закрепить в КоАП наказание для грибников-нарушителей», — пишет «Российская газета». Издание отмечает, что нововведение станет дополнением к статье об исчезающих видах растений.

В России предложили ввести административные штрафы за сбор редких грибов, в том числе трюфелей и мухоморов. Министерство юстиции РФ вынесло проект закона на общественное обсуждение.

Всего в список запрещенных для сбора грибов входят более 20 видов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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