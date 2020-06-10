Свердловский губернатор рассказал, почему не открываются детсады

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Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, игрушки, детский сад, детские игрушки, дошкольное учреждение
Полностью открыть детсады пока невозможно Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Открыть детсады в Свердловской области пока нельзя, поскольку среди зараженных коронавирусом есть много детей. Об этом в Instagram написал глава региона Евгений Куйвашев.

«Даже при соблюдении всех санитарных правил, к сожалению, в детских садах периодически фиксируют случаи заражения. Среди всех заболевших коронавирусом в Свердловской области 15,5% — дети в возрасте до 18 лет», — пишет Евгений Куйвашев.

Куйвашев уточнил, что из бюджета выделено 245,9 млн рублей для закупки средств дезинфекции и оборудования для детских садов. В частности, куплено больше 10 тысяч бактерицидных облучателей, 12,8 тысячи безозоновых бактерицидных ламп низкого давления, больше 16 тысяч настенных дозаторов с антисептическим средством и почти шесть тысяч бесконтактных термометров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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