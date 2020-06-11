Клиенты обвинили Сбербанк в списании за долги «путинских» пособий

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Ранее выплату на детей от трех до 16 лет анонсировал президент России Владимир Путин. По его словам, всего такую поддержку получат 27 млн детей, напоминает « Дни.ру ». 1 июня единоразовое пособие получили более десяти миллионов семей с детьми.

В пресс-службе Сбербанка заявили, что уже провели проверку и вернули деньги пострадавшим, в некоторых случаях проверки продолжаются. По словам гендиректора юридической компании «Глазунов и Семенов» Валерия Глазунова, списание денежных средств в счет погашения имеющейся задолженности регулируется, в частности, законом об исполнительном производстве. «Соответственно, безакцептное списание социальных пособий в счет погашения задолженностей является незаконным», — считает Глазунов. Если же банк не удовлетворяет в добровольном порядке требование о возврате средств, то оптимальным вариантом будет обращение в суд.

С начала июня на форуме появилось как минимум пять аналогичных жалоб. С проблемой столкнулись и юридические лица. Один пользователей рассказал, что в конце мая на счет организации поступила госсубсидия, однако всю сумму списали на погашение овердрафта. Россиянин подчеркнул, что из-за этого ему нечем платить заработную плату работникам.

«5 июня я обратилась в отделение Сбербанка уточнить, не перевел ли Пенсионный фонд единоразовое пособие на моих детей по 10000 рублей […] Оператор сказала, что деньги пришли, но она мне их не выдаст. Причиной назвала то, что два года назад я была признана банкротом», — цитируют Banki.ru одну из клиенток Сбербанка.

В начале июня некоторые клиенты Сбербанка столкнулись с автоматическим списанием социальных пособий в счет долга. В частности, речь идет о единовременной выплате на ребенка в размере 10 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные форума «Народного рейтинга»

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