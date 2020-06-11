Новый препарат от COVID отправят не во все регионы РФ

В ближайшее время лекарство получат 35 регионов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Отечественный препарат «Авифавир» для лечения коронавируса в ближайшее время получат 35 регионов. Об этом заявили в компании «ХимРар» и Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Мы предлагаем закрывать острую потребность в препарате через равномерное распределение по всем регионам. К середине следующей недели планируется произвести „Авифавир“ в объеме, необходимом для удовлетворения всех полученных на сегодняшний день заявок от 35 регионов», — цитируют представителей «ХимРар» «Известия».

Там добавили, что всего в июне планируется поставить в российские больницы 60 тысяч курсов «Авифавира». В числе первых субъектов, которые получат лекарство, Москва, Татарстан, Ленинградская, Новгородская и Нижегородская области. В столице «Авифавир» отправится, в частности, в Центральную клиническую больницу». В компании подчеркнули, что заказы на поставку препарата поступают как от стационаров, имеющих лицензию на лечение пациентов от COVID-19, так и от госорганов. Например, региональных департаментов здравоохранения, которые сами будут распределять лекарства по больницам.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ официально одобрил первое российское лекарство против коронавируса. Препарат под названием «Авифавир» внесен в государственный реестр лекарственных средств. Во время тестирования препарата не было выявлено никаких новых побочных эффектов. Препарат будет реализовываться по контрактам с медучреждениями и не выйдет в свободную продажу. Назначаться он будет только в больницах, применяться под надзором врачей.

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