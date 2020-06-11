В Швеции у россиянки отобрали дочь за обращение к русским врачам

Суд интерпретировал это как вопиющий акт «недоверия к шведской медицине» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

У россиянки Елены Шишиной в Швеции отобрали годовалую дочь из-за обследования ребенка у врачей из РФ. Семейный суд европейской страны интерпретировал это как вопиющий акт «недоверия к шведской медицине со стороны российской матери». Информация об этом появилась на сайте «Русские матери».

«Главной причиной для конфискации российского ребенка стало то, что мама осмелилась обследовать свою заболевшую дочь в России», — говорится в сообщении.

По информации Шишиной, у годовалой дочери были колики. Шведские врачи не нашли их причину. Тогда женщина с малышкой приехали в Россию, где сдали анализы. Специалисты провели необходимые исследования и определили, что у ребенка аллергия на молоко. Мама изменила питание девочки, после чего состояние ребенка заметно улучшилось. После возвращения семьи в Стокгольм, факт обращения Шишиной к российским врачам возмутил местные соцслужбы, а семейный суд Швеции заявил, что это «вопиющий акт недоверия к шведской медицине со стороны российской матери». На женщину завели дело.

Согласно документам, социальные работники сочли, что «обследование ребенка в России привело к депрессии». В связи с чем и было принято решение о конфискации девочки из семьи и передачи ее в шведский приют. «Мать подозревает, что годовалые дети — ходовой товар в Швеции, и на них там очередь на усыновление», — говорится на сайте «Русские матери».

Елена Шишина уже обратилась в посольство России в Швеции за помощью по возвращению ребенка в родную семью.

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