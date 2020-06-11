Леса в окрестностях населенных пунктов ЯНАО напоминают одну большую помойку Фото: Алексей Шевцов

На ликвидацию несанкционированных свалок в лесах Пуровского района ЯНАО власти выделяют десятки миллионов рублей, однако активисты продолжают жаловаться на экологическую обстановку. 10 июня они направили обращения в департамент природно-ресурсного регулирования, в прокуратуру и районную администрацию.

«Прошу провести проверку и посодействовать в решении экологической проблемы в поселке Ханымей (Пуровский район)», — говорится в обращении ямальского активиста Алексея Шевцова к начальнику депприроды ЯНАО Владимиру Галузе, главе районной администрации Андрею Нестеруку и представителям окружной прокуратуры. Активист попросил представителей власти и надзорных органов «незамедлительно среагировать и убрать этот мусор».

В подтверждение своих слов Шевцов приложил фотографии, сделанные им в лесах в окрестностях поселка Ханымей.

Практически одновременно с обращением активиста на сайте госзакупок 10 июня администрации района опубликовала несколько объявлений, из которых следует, что на ликвидацию несанкционированных свалок выделены десятки миллионов рублей. Так, на территории муниципального образования Тарко-Сале на расчистку от мусора выделяются более 46 млн рублей, в Пурпе — более 5 млн рублей, в Пуровском — почти 6 млн рублей, порядка 1 млн — в Уренгое и «на межселенных территориях» — 68 тысяч.

По информации администрации Пуровского района, в этом году будет ликвидировано 37 несанкционированных свалок общим объемом 25 тысяч кубометров мусора. Речь идет о 25 «точках» на территории райцентра в Тарко-Сале, трех свалках в Пуровском, двух в Пурпе, трех в Уренгое и четырех — «на межселенной территории».

В администрации на запрос агентства ранее пояснили, что более 70% территории Пуровского района — это «земли лесного фонда, полномочия по которым находятся только у субъекта». В окружном департаменте природы ранее сообщили, что инспектора лесного надзора патрулируют леса, выявляют свалки, оформляют материалы и направляют их для установления виновных в правоохранительные органы, а также призвали ямальцев обращаться по фактам нарушений в дежурную службу лесхоза.

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