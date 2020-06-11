Резиденцию курганского губернатора оставят без воды

Воду, в том числе, отключат на базе отдыха где находится резиденция губернатора Курганской области Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Несколько населенных пунктов Кургана оставят 15 июня без воды. Об этом сообщила пресс-служба «Водного Союза». Под отключение, в том числе, попадает база отдыха «Болдинцево», где находится резиденция губернатора, в которой проживает глава Курганской области Вадим Шумков.

«15.06.2020 г. с 09-00 до 17-00 будет ограничена подача холодной воды в СНТ „Болдинцево“, б/о „Болдинцево“, п. Придорожный», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании. На месте будет работать подрядная организация.

Воду отключат из-за врезки нового водопровода диаметром 100 мм по адресу: подъездная автодорога поселок Теплый Стан. Жителей данных населенных пунктов просят сделать необходимый запас воды.