10 июня 2020
09 июня 2020

Резиденцию курганского губернатора оставят без воды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, вода из крана, мойка посуды, водоснабжение
Воду, в том числе, отключат на базе отдыха где находится резиденция губернатора Курганской области Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Несколько населенных пунктов Кургана оставят 15 июня без воды. Об этом сообщила пресс-служба «Водного Союза». Под отключение, в том числе, попадает база отдыха «Болдинцево», где находится резиденция губернатора, в которой проживает глава Курганской области Вадим Шумков.

«15.06.2020 г. с 09-00 до 17-00 будет ограничена подача холодной воды в СНТ „Болдинцево“, б/о „Болдинцево“, п. Придорожный», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании. На месте будет работать подрядная организация.

Воду отключат из-за врезки нового водопровода диаметром 100 мм по адресу: подъездная автодорога поселок Теплый Стан. Жителей данных населенных пунктов просят сделать необходимый запас воды.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «Курган» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Дом Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...