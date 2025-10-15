Народные приметы на 16 октября: как не навлечь беду на Дениса Позимнего

Православные верующие 16 октября чтят память священномученика Дионисия Ареопагита, который известен как автор богословских трудов. Также святой присутствовал при погребении Пресвятой Богородицы и описывал духовный восторг от встречи с Матерью Божией. По народному календарю в этот день отмечается Денис Позимний, другие названия — Осенние лихорадки или День Дионисия. Подробнее о традициях и приметах этого дня — в материале URA.RU.
Народные традиции и обряды 16 октября
Название праздника «Позимний» связано с наступлением поздней осени: бабье лето заканчивается, наступают холод, дождь и обильный листопад. Народные поверья гласят, что с этого дня активизируются злые духи — «осенние лихорадки», вызывающие болезни и несчастья.
Главная особенность 16 октября — внимание к защите себя и своего дома от злых духов, которых в народе называли осенними лихорадками. Эти духи считались виновниками болезней, несчастий и дурного глаза. Считалось, что в этот день нечисть особенно активна: она шатается по земле, проникает в дома и способна навлечь недуги. Чтобы защититься, наши предки использовали натуральные обереги.
На окна и двери развешивали чеснок, лук и редьку, а также посыпали солью пороги. Считалось, что резкий запах отпугивает злые силы, а соль нейтрализует негатив, который могли наслать недоброжелатели. В доме всегда держали осиновое полено или кусочек осиновой коры — это помогало не только против духов, но и при болезнях: головную боль клали под голову, боли в ногах — под ноги. Многие носили с собой маленькие осиновые веточки, считая их мощным защитным амулетом.
Особое место в празднике занимали обряды от сглаза и порчи. Если кто-то в семье чувствовал недомогание, его обливали святой водой с добавлением соли и горячих углей, при этом произносили заговоры. Для защиты младенцев использовали специальные ритуалы: ребенка держали на коленях, обмахивали березовым веником и трижды повторяли заклинательные слова. Такие действия помогали обеспечить здоровье и защиту на весь год.
Вечерами собирались за трапезой, пекли блины, заваривали травяные чаи, рассказывали детям сказки и легенды. Такие встречи укрепляли семейные узы и создавали ощущение уюта в холодное время года. День считался временем спокойствия и тишины: никто не вступал в ссоры, не поднимал громкий голос, не спорил по пустякам.
Все старались сохранять гармонию в доме и уважение друг к другу. Еще одной важной традицией была молитва и посещение церкви. Верующие просили Дионисия Ареопагита о защите от болезней, дурного глаза и злых людей.
Приметы дня
Не менее важной традицией 16 октября было наблюдение за природой и погодой. Народ верил, что поведение животных и птиц в этот день предсказывает зимние холода и снегопады. Например, если воробьи перелетают с места на место, стоит ждать дождя, а низко летящие птицы — скорого снега. Если белка уже сменила шубку на зимнюю, это считалось знаком ранней зимы, а повторно зацветший шиповник предвещал теплую и затяжную осень. Особое внимание уделяли скоту: если коровы и овцы проявляли беспокойство, это предвещало резкую перемену погоды.
Чего нельзя делать 16 октября
- Открывать окна и двери без необходимости — чтобы в дом не проникла нечисть.
- Стричь волосы и не менять кардинально внешность.
- Подбирать вещи на перекрестках и трогать найденные монеты — риск «подхватить» беду.
- Спорить и громко разговаривать — день требует тишины.
- Выбрасывать мусор — можно потерять удачу.
- Говорить близким резкие слова — возможны ссоры или разлады.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.