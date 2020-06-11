В Курганской области выявили уже более 350 случаев коронавируса

В общественных местах во время карантина курганцам рекомендуют соблюдать масочный режим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 11 июня подтвердили 11 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе выявили 355 заболевших. Об этом сообщили в областном оперативном штабе.

«На 11 июня в Курганской области зарегистрировано 11 новых случаев COVID-19 », — говорится в сообщении оперштаба. Два случая завозные: из ЯНАО у жителя Варгашинского района и из Москвы у жителя Макушинского района. Остальные девять случаев — контактные у жителей Кургана, Сафакулевского, Целинного, Кетовского, Шадринского районов.

Всего в регионе 11 июня зафиксировано 355 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 208 человек выздоровели, один пациент скончался от сопутствующих заболеваний. Всего в Курганской области провели почти 40 тысяч тестов на коронавирус.

С 1 апреля в Курганской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 был введен режим самоизоляции. До 1 июня в регионе действовал режим спецпропусков. Также власти рекомендуют соблюдать в общественных местах масочный режим, который начался с 6 мая.