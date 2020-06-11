Молодой человек угрожал взорвать девятиэтажку Фото: ТА «Ночные новости»

Житель Екатеринбурга перерезал газовый шланг и угрожал взорвать девятиэтажный дом. При этом мать оставалась в квартире в качестве заложника, сообщает с места происшествия корреспондент агентства «Ночные новости».

«Угрожал взорвать весь дом, перерезал газовый шланг, избил и держал мать в заложниках, после чего вышел с цветами и сбежал. Все это наркотики в 25 лет», — сообщают с места «Ночные новости».

По угрозой оказался девятиэтажный дом на улице Чкалова, 11. В пресс-службе группы компаний «ГАЭКС» сообщили URA.RU, что действительно существовала угроза взрыва, но сейчас уже ликвидирована. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу добавили, что молодого человека удалось поймать.

«Сотрудники группы немедленного реагирования ОП № 4 задержали подозреваемого и доставили в дежурную часть территориального ОВД. Ввиду неадекватного поведения полицейские вызвали бригаду медиков скорой помощи, которая доставила мужчину в медицинское учреждение. Мать задержанного также доставлена в больницу для оказания помощи, так как сын причинил ей телесные повреждения лица. По итогам начатой проверки будет дана правовая оценка действиям мужчины», — прокомментировали URA.RU в пресс-группе УМВД по Ектеринбургу.

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«Дебошир забаррикадировался в квартире, но полицейским удалось уговорить его открыть дверь. Когда газоспасатели смогли проникнуть в квартиру, они обнаружили, что газовый шланг перерезан, помещения загазованы. Специалисты немедленно отключили квартиру от подачи газа, провели все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности жителей дома.

Молодой человек, находящийся, по предварительным данным, в состоянии наркотического опьянения, задержан сотрудниками полиции, его мать госпитализирована», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Екатеринбурггаз».

Фото: ТА «Ночные новости»

Фото: ТА «Ночные новости»

Фото: ТА «Ночные новости»

Фото: ТА «Ночные новости»