Родные погибшего в аварии с Ефремовым выступили с заявлением. «Нам не нужны его соболезнования»

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Спектакль
Родственники погибшего заявили, что актер не предлагал им свою помощь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Устроившего ДТП со смертельным исходом Михаила Ефремова не за что оправдывать, поскольку он является преступником, заявили родственники погибшего в аварии Сергея Захарова в эфире телеканала «Россия».

«Может быть, в первый момент, на эмоциях, мы и приняли бы какие-нибудь соболезнования, но теперь они нам просто не нужны. Для нас он не человек, а преступник. Я не понимаю, какие люди могут его оправдывать», — заявила золовка погибшего Татьяна. Она сообщила, что после аварии актер не принес извинения семье погибшего и не предложил никакой помощи.

Российский актер Михаил Ефремов 8 июня устроил ДТП в центре Москвы. Автомобиль под его управлением пересек двойную сплошную и врезался в двигающийся навстречу небольшой фургон сервиса доставки. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. В момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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