Родственники погибшего заявили, что актер не предлагал им свою помощь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Устроившего ДТП со смертельным исходом Михаила Ефремова не за что оправдывать, поскольку он является преступником, заявили родственники погибшего в аварии Сергея Захарова в эфире телеканала «Россия».

«Может быть, в первый момент, на эмоциях, мы и приняли бы какие-нибудь соболезнования, но теперь они нам просто не нужны. Для нас он не человек, а преступник. Я не понимаю, какие люди могут его оправдывать», — заявила золовка погибшего Татьяна. Она сообщила, что после аварии актер не принес извинения семье погибшего и не предложил никакой помощи.

Российский актер Михаил Ефремов 8 июня устроил ДТП в центре Москвы. Автомобиль под его управлением пересек двойную сплошную и врезался в двигающийся навстречу небольшой фургон сервиса доставки. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. В момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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