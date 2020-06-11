Востоковеды объяснили попытку США блокировать военных РФ в Сирии

По мнению экспертов, военные занимаются ребячеством Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война в Сирии

Попытку американских военных преградить путь российскому патрулю в Сирии, попавшую на видео, не следует воспринимать как угрозу. Как заявили URA.RU эксперты по Ближнему Востоку, подобные происшествия происходят почти ежедневно, поэтому они не несут ничего серьезного и являются лишь развлечением.

Ранее в интернете появилось видео, где можно заметить, как американская бронемашина M1235 MRAP съезжает на обочину перед российскими военными. В этот момент из-под ее капота начинает валить пар, бронеавтомобиль буксует, после чего глохнет.

«Все подобные преграждения и „покатушки“, которые иначе как ребячеством не назовешь, всегда возбуждают определенные массы в России. Таких записей достаточно много, и зачастую поступки американских и российских военных достаточно преувеличены, — считает начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов. — Судя по организации диалога между России и США в Сирии, речи об обострении конфликта быть не может. Но у российских военных есть задача сделать так, чтобы военные США чувствовали себя некомфортно. В то же время у американцев есть задача не допускать наращивания влияния России в Сирии — поэтому они пытаются этому помешать, но мягким путем».

С этим согласен и старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин. «Американские патрули почти каждый день сталкиваются с российскими патрулями. Последнее видео стало популярным лишь потому, что бронемашина США задымилась. Но на самом деле это происшествие ничего не означает, искать никакой конспирологии не стоит», — уверен эксперт.

Another road accident in eastern #Syria between the Russian and American #convoy. Why the Americans so unlucky the last week. Let's make #MRAP great again! pic.twitter.com/yhQx2cbzUF — Alexwarcorr (@alexwarcorr) June 10, 2020

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