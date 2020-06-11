В России от коронавируса скончался первый вор в законе

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Гегечкори имел большое влияние среди кавказских «законников» Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В одной из больниц Санкт-Петербурга от коронавируса скончался 70-летний вор в законе Сачино Гегечкори. Об этом сообщает издание PrimeCrime.

«По иронии судьбы, Сачино, малоизвестному при жизни, обеспечена посмертная слава первого вора „в законе“, умершего от коронавируса», — подчеркнули в агентстве.

По информации PrimeCrime, несмотря на жизнь затворника, среди криминальных авторитетов с Кавказа по влиянию мужчина занимал далеко не последнюю роль. В последние годы без участия Гегечкори не обходилась ни одна «коронация» воров северной столицы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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