В России от коронавируса скончался первый вор в законе

Гегечкори имел большое влияние среди кавказских «законников» Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В одной из больниц Санкт-Петербурга от коронавируса скончался 70-летний вор в законе Сачино Гегечкори. Об этом сообщает издание PrimeCrime.

«По иронии судьбы, Сачино, малоизвестному при жизни, обеспечена посмертная слава первого вора „в законе“, умершего от коронавируса», — подчеркнули в агентстве.

По информации PrimeCrime, несмотря на жизнь затворника, среди криминальных авторитетов с Кавказа по влиянию мужчина занимал далеко не последнюю роль. В последние годы без участия Гегечкори не обходилась ни одна «коронация» воров северной столицы.

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