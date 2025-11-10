Фигуристы Гуменник и Дикиджи попали в «Миротворец»*

В «Миротворец»* попали российские спортсмены Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Девять российских спортсменов зимних видов спорта попали в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» (ресурс признан экстремистским в РФ и заблокирован). Об этом свидетельствует информация на портале. В список повали, в том числе, фигуристы Петр Гуменник и Владислав Дикиджи.

Среди попавших в «Миротворец» также — бобслеисты Алексей Лаптев, Александр Ефимов, Даниил Кулешов, Ростислав Гайтюкевич и Полина Князева, шорт-трекист Иван Посашков, скелетонистка Анастасия Цыганова. Все они — мастера спорта России или мастера спорта международного класса.

Сайт «Миротворец» огульно обвиняет российских спортсменов в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Этот ресурс известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные различных граждан, называя их «изменниками родины».

«Миротворец» уже не раз становился объектом критики: например, весной 2016 года он опубликовал списки журналистов, получавших аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных. Тогда бывший представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию «тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также критиковала действия владельцев сайта, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных «Миротворца» ранее были внесены сведения и о других российских деятелях — в частности, о представителях культуры. Кроме того, на там есть дети двух и трех лет.