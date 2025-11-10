ВС РФ ударили «Кинжалами» по центру разведки на Украине

ВС РФ ответили на удары Киева Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 10 ноября российские военные нанесли групповой удар по ряду военных объектов на территории Украины с помощью ракет «Кинжал». Среди пораженных целей — военные аэродромы, центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ, склад реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха», а также цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам <...> ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами „Кинжал“...» — написали в telegram-канале ведомства. В ходе операции были использованы не только гиперзвуковые ракеты, но и ударные беспилотники.