Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Армия и оружие

ВС РФ ударили «Кинжалами» по центру разведки на Украине

10 ноября 2025 в 14:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
ВС РФ ответили на удары Киева

ВС РФ ответили на удары Киева

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 10 ноября российские военные нанесли групповой удар по ряду военных объектов на территории Украины с помощью ракет «Кинжал». Среди пораженных целей — военные аэродромы, центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ, склад реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха», а также цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам <...> ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами „Кинжал“...» — написали в telegram-канале ведомства. В ходе операции были использованы не только гиперзвуковые ракеты, но и ударные беспилотники.

Ранее, в ночь на 8 ноября, ВС РФ тоже нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивавшим функционирование ВПК. Информацию передает «Национальная служба новостей». В ходе операции были задействованы различные виды высокоточного вооружения — воздушного, наземного и морского базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотные летательные аппараты.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал