ВС РФ ударили «Кинжалами» по центру разведки на Украине
ВС РФ ответили на удары Киева
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В ночь на 10 ноября российские военные нанесли групповой удар по ряду военных объектов на территории Украины с помощью ракет «Кинжал». Среди пораженных целей — военные аэродромы, центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ, склад реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха», а также цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам <...> ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами „Кинжал“...» — написали в telegram-канале ведомства. В ходе операции были использованы не только гиперзвуковые ракеты, но и ударные беспилотники.
Ранее, в ночь на 8 ноября, ВС РФ тоже нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивавшим функционирование ВПК. Информацию передает «Национальная служба новостей». В ходе операции были задействованы различные виды высокоточного вооружения — воздушного, наземного и морского базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотные летательные аппараты.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.