Российские войска выбивают ВСУ из Димитрова в ДНР
10 ноября 2025 в 14:54
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Российские соединения успешно продвигаются в Донецкой Народной Республики. Группировки стремительно занимают новые позиции в городе Димитров. Об этом сообщает Минобороны России. В военном ведомстве отметили, что под ударами российской армии ВСУ терпят крупные поражения и отступают из города.
