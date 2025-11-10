Сборная России сыграет матч с южноамериканской командой: когда и где смотреть игру, прогнозы экспертов

Сборная России сыграет с командой из Перу 12 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ноябре сборная России по футболу запланировала проведение двух товарищеских матчей в рамках серии BetBoom — игры пройдут против национальных команд Перу и Чили. Издание «Спорт-экспресс» обнародовало расписание первой из двух предстоящих встреч: 12 ноября.

Список игроков, которые вошли в итоговую заявку сборной России на матч, включает 30 футболистов. Среди них — голкиперы Максим Бориско (клуб «Балтика») и Виталий Гудиев (клуб «Акрон»), которые ранее не привлекались к выступлениям за национальную команду. Во сколько и где смотреть матч, а также кто еще вошел в состав сборной — в материале URA.RU.

Когда и во сколько смотреть матч

Игра пройдет в среду, 12 ноября. Начало — в 20:00 по московскому времени. Матч между сборными России и Перу пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Где можно посмотреть трансляцию

Трансляцию матча российской сборной можно увидеть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также на сайте matchtv.ru. Кроме того, ретрансляция игры будет доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

В российскую команду вошли 30 спортсменов Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Кто вошел в состав российской команды

На сайте Российского футбольного союза (РФС) опубликован окончательный список футболистов, которые будут представлять сборную России в товарищеских матчах против команд Перу и Чили. В список вошли 30 спортсменов, среди которых есть вратари Максим Бориско (клуб «Балтика») и Виталий Гудиев (клуб «Акрон») — ранее они не привлекались к выступлениям за национальную команду.

Среди вызванных в сборную — вратари Матвей Сафонов (клуб «Пари Сен-Жермен») и Станислав Агкацев (клуб «Краснодар»). В числе защитников — Илья Вахания и Виктор Мелехин (оба из клуба «Ростов»), Максим Осипенко (московское «Динамо»), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все — ЦСКА), Александр Сильянов («Локомотив»), Руслан Литвинов («Спартак»), Мингиян Бевеев («Балтика»), Юрий Горшков («Зенит»).

В список полузащитников вошли Даниил Фомин («Динамо»), Александр Черников («Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все — ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев (все — «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков («Зенит»), Александр Головин («Монако»), Лечи Садулаев («Ахмат»). Нападающие, которые вошли в состав сборной: Иван Сергеев и Константин Тюкавин (оба из московского «Динамо»), а также Николай Комличенко («Локомотив»).

Ставки и коэффициенты на Россия — Перу

По мнению букмекеров, сборная России является фаворитом предстоящего матча. Вероятность ее победы оценивается в 53%, что соответствует коэффициенту 1,75. Шансы сборной Перу на победу ниже — коэффициент составляет 5,00, что соответствует 19% вероятности. Вероятность ничьей оценивается в 28% (коэффициент — 3,61). Букмекеры ожидают, что матч будет результативным. Коэффициент на то, что будет забито больше 2,5 голов, составляет 1,80, а на то, что будет забито меньше 2,5 голов, — 2,00. Ставка на то, что обе команды забьют, предлагается с коэффициентом 2,01.

По прогнозам экспертов, сборная России обязана одержать победу на матче с Перу Фото: Размик Закарян © URA.RU

Также есть возможность сделать ставку на крупную победу сборной России. Коэффициент на победу с форой −2,5 составляет 4,90, а с форой −1,5 — 2,80.

Прогнозы экспертов на матч