Водитель пугал полицейских удавом Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Екатеринбурге в микрорайоне Уралмаш инспекторы ДПС поймали пьяного водителя, которые при этом пытался пугать их змеей. Об этом рассказали URA.RU очевидцы.

«Они остановили пьяного, но он давай пугать их удавом, и пытался уехать. Инспекторы его сумели догнать и заблокировать», — рассказал свидетель инцидента.

В УМВД по Екатеринбург у рассказали URA.RU о случившемся подробнее. По данным полиции, около двух часов ночи наряд ДПС заметил подозрительный автомобиль. После непродолжительной погони возле дома на Кировоградской, 61 его удалось задержать.

«За рулем находился водитель с признаками опьянения. Нарушитель — ранее судимый местный житель 1963 г. р. был доставлен в дежурную часть отдела полиции № 15 для разбирательства. Мужчина был привлечен к административной ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — рассказала URA.RU Ирина Каргаполова, начальник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу.

Чтобы справиться со змеей, полицейским пришлось обратиться за помощью к зоозащитникам. Они определили, что змея — колумбийский радужный удав. Змея не ядовитая, рептилию забрали на передержку. Перед этим пьяный хозяин змеи сообщил, что кличка удава Кокаин.