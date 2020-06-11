Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин не будет торопиться с выдвижением своей кандидатуры Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин не будет торопиться с подачей документов для участия в губернаторских выборах, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Махонин выдвинет свою кандидатуру уже после того, как это сделают первые претенденты на кресло главы региона.

«Махонин на следующей неделе не будет подавать документы. Он подождет, когда другие кандидаты заявят о своем участии», — сообщил URA.RU инсайдер. В пресс-службе администрации губернатора данную информацию оставили без комментариев.

Такая тактика считается нормальной практикой на конкурентных выборах, рассказал URA.RU доцент кафедры политических наук Пермского госуниверситета Всеволод Бедерсон. При этом он говорит, что у Махонина просто нет возможности для того, чтобы не выдвинуть свою кандидатуру. «Для него выжидание может быть попыткой оценить общественно-политическую ситуацию в контексте карантина и экономического спада», — рассуждает Бедерсон. Также он полагает, что такая тактика может быть оправдана, если вдруг кто-то из будущих кандидатов получит мощную поддержку на федеральном уровне.

Решение об объявлении досрочных губернаторских выборов принял краевой парламент 11 июня. Ожидается, что решение это вступит в силу 15 июня, сразу после официальной публикации. Именно с этой даты и до 5 июля можно будет подать документы для участия в выборах.

«Особенностью досрочных губернаторских выборов в этом году, станет возможность кандидатам участвовать в избирательной кампании в качестве самовыдвиженца. Для этого любой кандидат должен заручиться поддержкой не менее 6% депутатов муниципальных округов Пермского края», — сообщили URA.RU в пресс-службе краевой избирательной комиссии.

Также самовыдвиженцам предстоит собрать в свою поддержку не менее 1% подписей от общего числа жителей региона (около 20 тысяч). В мае этого года принято решение, что 25% от общего числа подписей можно собрать через портал «Госуслуги».

Ожидается, что Махонин пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. Также о возможном своем участии в выборах заявили владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин, экс-депутат Госдумы Павел Анохин и директор машиностроительного завода имени Дзержинского Павел Панков.