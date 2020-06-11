В России расширят применение льготной ипотеки

Размер кредита в регионах могут увеличить в два раза Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Правительство РФ рассмотрит вопрос расширения программы льготной ипотеки под 6,5%. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на встрече с представителями общественной организации «Деловая Россия».

Президент «Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства» Елена Николаева предложила внести в программу льготной ипотеки малоэтажные новостройки. Также она считает, что ее нужно продлить до 1 января 2022 года. По ее словам также стоит повысить максимальный размер кредита с 8 млн до 12 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, и с 3 млн до 6 млн рублей для других регионов России.

«Обязательно с коллегами проработаем эти вопросы», — сказал Белоусов. Он отметил, что программа оказалась вполне успешной, и поблагодарил представителей «Деловой России» за то, что они обратили на нее внимание.

Ранее правительство России разработало возможность снижения первоначального взноса по программам льготной ипотеки с 20% до 15%. Изменения касаются семейной (ставка не более 6%) и дальневосточной ипотеки (не более 2%), а также программы ипотеки со ставкой не более 6,5% годовых, действующей до 1 ноября текущего года.

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин считает, что реализация программы льготной ипотеки позволит предотвратить падение спроса на российском рынке новостроек, пишет агентство Nation News. Он отметил, что граждане РФ проявляют большой интерес к программе и в банках находятся тысячи заявок на ее оформление.

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