10 июня 2020
09 июня 2020

В выходные в Курганской области резко изменится погода

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Кургана, небо, гроза, тучи, облака
В Курганской области ожидаются похолодание, дожди и грозы, Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 14 июня дневная температура воздуха опустится до +17 градусов. Также ожидаются дожди и грозы. Такие данные размещены на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

14 июня, по прогнозу синоптиков, дневная температура воздуха местами в регионе опустится до +17 градусов. Ночью похолодает до +5 градусов.

С 12 по 14 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду.

В Курганской области с 8 до 12 июня наблюдается аномальная жара. Температура воздуха превышает норму на семь-девять градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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