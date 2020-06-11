В выходные в Курганской области резко изменится погода

В Курганской области ожидаются похолодание, дожди и грозы, Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 14 июня дневная температура воздуха опустится до +17 градусов. Также ожидаются дожди и грозы. Такие данные размещены на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

14 июня, по прогнозу синоптиков, дневная температура воздуха местами в регионе опустится до +17 градусов. Ночью похолодает до +5 градусов.

С 12 по 14 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду.

В Курганской области с 8 до 12 июня наблюдается аномальная жара. Температура воздуха превышает норму на семь-девять градусов.