В выходные в Курганской области резко изменится погода

В Курганской области ожидаются похолодание, дожди и грозы,
В Курганской области 14 июня дневная температура воздуха опустится до +17 градусов. Также ожидаются дожди и грозы. Такие данные размещены на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
14 июня, по прогнозу синоптиков, дневная температура воздуха местами в регионе опустится до +17 градусов. Ночью похолодает до +5 градусов.
С 12 по 14 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду.
В Курганской области с 8 до 12 июня наблюдается аномальная жара. Температура воздуха превышает норму на семь-девять градусов.
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