Первые пассажиры посетят курганский аэропорт 15 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Аэропорт Кургана вводит временный порядок прохождения предполетных процедур из-за угрозы распространения коронавируса. Список новых правил размещен на сайте аэропорта.

Список правил для пассажиров:

Провожающие в здание аэровокзала не допускаются;

Пассажирам нельзя снимать маски в течение всего времени на территории аэропорта и всего рейса;

На входе пассажира проверяют по спискам, и он должен пройти процедуру контроля авиационной безопасности;

У всех пассажиров измеряют температуру тела бесконтактными термометрами;

После регистрации и досмотра пассажира приглашают в самолет;

В здании аэровокзала следует соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

При отклонении температуры от нормы и недомогании у пассажира, дежурный медик окажет ему помощь в отдельном помещении.

«Особый временный порядок прохождения предполетных процедур в здании аэровокзала аэропорта Курган, введенный до особого указания во исполнении мер по борьбе с распространение коронавирусной инфекции в РФ и на территории Курганской области», — указано в памятке для пассажиров.

Первые рейсы курганский аэропорт примет 15 июня. По решению областного оперативного штаба, жители других регионов, которые прибывают в Курганскую область любым транспортом, должны предоставить справку, что они не больны коронавирусом. То же касается и курганцев, которые прибывают из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО, Якутии и Мурманской области.