10 июня 2020

Курганский аэропорт вводит новые правила для пассажиров. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Курган, аэропорт, сумка, пассажир
Первые пассажиры посетят курганский аэропорт 15 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Аэропорт Кургана вводит временный порядок прохождения предполетных процедур из-за угрозы распространения коронавируса. Список новых правил размещен на сайте аэропорта.

Список правил для пассажиров:

  • Провожающие в здание аэровокзала не допускаются;
  • Пассажирам нельзя снимать маски в течение всего времени на территории аэропорта и всего рейса;
  • На входе пассажира проверяют по спискам, и он должен пройти процедуру контроля авиационной безопасности;
  • У всех пассажиров измеряют температуру тела бесконтактными термометрами;
  • После регистрации и досмотра пассажира приглашают в самолет;
  • В здании аэровокзала следует соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

При отклонении температуры от нормы и недомогании у пассажира, дежурный медик окажет ему помощь в отдельном помещении.

«Особый временный порядок прохождения предполетных процедур в здании аэровокзала аэропорта Курган, введенный до особого указания во исполнении мер по борьбе с распространение коронавирусной инфекции в РФ и на территории Курганской области», — указано в памятке для пассажиров.

Первые рейсы курганский аэропорт примет 15 июня. По решению областного оперативного штаба, жители других регионов, которые прибывают в Курганскую область любым транспортом, должны предоставить справку, что они не больны коронавирусом. То же касается и курганцев, которые прибывают из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО, Якутии и Мурманской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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