Аэропорт Кургана вводит временный порядок прохождения предполетных процедур из-за угрозы распространения коронавируса. Список новых правил размещен на сайте аэропорта.
Список правил для пассажиров:
- Провожающие в здание аэровокзала не допускаются;
- Пассажирам нельзя снимать маски в течение всего времени на территории аэропорта и всего рейса;
- На входе пассажира проверяют по спискам, и он должен пройти процедуру контроля авиационной безопасности;
- У всех пассажиров измеряют температуру тела бесконтактными термометрами;
- После регистрации и досмотра пассажира приглашают в самолет;
- В здании аэровокзала следует соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
При отклонении температуры от нормы и недомогании у пассажира, дежурный медик окажет ему помощь в отдельном помещении.
«Особый временный порядок прохождения предполетных процедур в здании аэровокзала аэропорта Курган, введенный до особого указания во исполнении мер по борьбе с распространение коронавирусной инфекции в РФ и на территории Курганской области», — указано в памятке для пассажиров.
Первые рейсы курганский аэропорт примет 15 июня. По решению областного оперативного штаба, жители других регионов, которые прибывают в Курганскую область любым транспортом, должны предоставить справку, что они не больны коронавирусом. То же касается и курганцев, которые прибывают из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО, Якутии и Мурманской области.
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