12 июня 2020
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В Курганской области — новые случаи COVID. Большинство инфицированных — контактные

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе больных коронавирусом лечат в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области на утро 13 июня выявлено 15 новых случаев COVID-19. Из них четыре — завозные: из ЯНАО, ХМАО, Москвы, Амурской области (у жителей Далматово, Варгашей, Альменевского района), остальные 11 — контактные (у жителей Кургана, Петухово, Сафакулевского и Шумихинского районов).

«Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе зафиксировано 384 случая новой коронавирусной инфекции», — сообщает оперативный штаб Курганской области по борьбе с коронавирусом. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции дома находятся 3238 человек.

Из-за угрозы распространения COVID-19 в Курганской области с 1 апреля был введен режим самоизоляции. С 15 июня начнут действовать новые правила въезда в регион. Также власти рекомендуют соблюдать в общественных местах масочный режим, который начался с 6 мая.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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