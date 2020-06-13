В Курганской области на утро 13 июня выявлено 15 новых случаев COVID-19. Из них четыре — завозные: из ЯНАО, ХМАО, Москвы, Амурской области (у жителей Далматово, Варгашей, Альменевского района), остальные 11 — контактные (у жителей Кургана, Петухово, Сафакулевского и Шумихинского районов).
«Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе зафиксировано 384 случая новой коронавирусной инфекции», — сообщает оперативный штаб Курганской области по борьбе с коронавирусом. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции дома находятся 3238 человек.
Из-за угрозы распространения COVID-19 в Курганской области с 1 апреля был введен режим самоизоляции. С 15 июня начнут действовать новые правила въезда в регион. Также власти рекомендуют соблюдать в общественных местах масочный режим, который начался с 6 мая.
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