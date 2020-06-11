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Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск », viber-канале « Челябинск » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

В ФКУ Упрдор «Южный Урал» просят водителей с пониманием относиться к временным неудобствам, при движении по трассе следить за знаками, соблюдать скоростной режим и ПДД, ознакомиться с изменениями в схемах организации движения, учитывать загруженность трасс в предстоящие выходные и праздники. Также автомобилистам советуют заранее планировать маршрут с учетом путей объезда и пользоваться приложениями, информирующими о ситуации на дорогах.

В частности, сообщается о пяти участках с ограничением движения на трассе М-5 «Урал», 11 участках с ограничениями на трассе Р-254 «Иртыш», девяти участках с ограничениями на трассе Р-354 (Екатеринбург-Курган), вызванных ремонтом и реконструкцией дорог и мостов.

«На данный момент летние ремонтные работы ведутся на многих подведомственных участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Челябинской и Курганской областях», — говорится в сообщении дорожной компании.

Более двух десятков ограничений введено на трассах Челябинской и Курганской областей из-за ремонта дорог. Места перекрытий на федеральных магистралях раскрыли в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

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