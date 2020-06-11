На трассах Челябинской и Курганской областей ввели ограничения. КАРТА ПЕРЕКРЫТИЙ

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Руководитель Росавтодора Роман Старовойт на Федеральной трассе в Лебяжьевском районе Курганской области, светофор, объезд, красный свет, стоп, ремонт дороги
На уральских трассах началась летняя ремонтная кампания Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Более двух десятков ограничений введено на трассах Челябинской и Курганской областей из-за ремонта дорог. Места перекрытий на федеральных магистралях раскрыли в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«На данный момент летние ремонтные работы ведутся на многих подведомственных участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Челябинской и Курганской областях», — говорится в сообщении дорожной компании.

В частности, сообщается о пяти участках с ограничением движения на трассе М-5 «Урал», 11 участках с ограничениями на трассе Р-254 «Иртыш», девяти участках с ограничениями на трассе Р-354 (Екатеринбург-Курган), вызванных ремонтом и реконструкцией дорог и мостов.

В ФКУ Упрдор «Южный Урал» просят водителей с пониманием относиться к временным неудобствам, при движении по трассе следить за знаками, соблюдать скоростной режим и ПДД, ознакомиться с изменениями в схемах организации движения, учитывать загруженность трасс в предстоящие выходные и праздники. Также автомобилистам советуют заранее планировать маршрут с учетом путей объезда и пользоваться приложениями, информирующими о ситуации на дорогах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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