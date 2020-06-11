Инсайд: глава МЧС за год работы в ХМАО получил повышение

Официального документа о присвоении звания пока нет, но глава регионального МЧС уже принимает поздравления Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Начальнику главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу Петру Кугую присвоят воинское звание «генерал-майор». Ему хватило всего 13 месяцев работы в ХМАО, чтобы получить повышение. В разговоре с журналистом URA.RU Кугуй подтвердил лишь то, что пока с официальным документом он не ознакомлен, но уже принимает поздравления.

«Звонят коллеги, вы вот позвонили с поздравлением. Я пока не видел документа, но учитывая, что с 2014 году уже хожу в полковниках, то наверное пора, учитывая, что претензий ко мне со стороны МЧС нет, задачи исполняются», — добавил Кугуй.

Официального документа о присвоении звания пока действительно нет, но источник агентства сообщает, что в нынешнем варианте в него входят фамилии восьмерых сотрудников федеральной противопожарной службы.

Региональное МЧС Кугуй возглавил 1 мая 2019 года, приехав из Ставропольского края, где служил в должности замначальника ГУ МЧС. Заменил он на этом посту руководителя регионального МЧС Александра Тиртоку — нынешнего вице-губернатора ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что уже в первый месяц своей работу Кугуй провел инспекции всех пожарно-спасательных гарнизонов, находящиеся на территории округа.