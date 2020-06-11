10 июня 2020

Главный полицейский Кургана получил повышение от Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики. Курган, свинов дмитрий
Курганскую полицию Дмитрий Свинов возглавляет с апреля 2019 года Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Президент России Владимир Путин присвоил начальнику УМВД по Курганской области Дмитрию Свинову звание генерал-майора полиции. Соответствующий указ он подписал 11 июня. Информация об этом была опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

«Указом президента Российской Федерации о присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и высшего специального звания присвоить Свинову Дмитрию Вячеславовичу звание генерал-майора полиции», — указано в документе.

В приказ о повышении также попал Дмитрий Баранов — уроженец Курганской области. Сейчас он занимает должность замглавы ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ему также присвоено звание генерал-майора полиции.

Курганскую полицию Свинов возглавил в апреле 2019 года. На Урал он перевелся из Твери, где занимал должность заместителя начальника областного УВД. Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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