Главный полицейский Кургана получил повышение от Путина

Курганскую полицию Дмитрий Свинов возглавляет с апреля 2019 года Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Президент России Владимир Путин присвоил начальнику УМВД по Курганской области Дмитрию Свинову звание генерал-майора полиции. Соответствующий указ он подписал 11 июня. Информация об этом была опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

«Указом президента Российской Федерации о присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и высшего специального звания присвоить Свинову Дмитрию Вячеславовичу звание генерал-майора полиции», — указано в документе.

В приказ о повышении также попал Дмитрий Баранов — уроженец Курганской области. Сейчас он занимает должность замглавы ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ему также присвоено звание генерал-майора полиции.

Курганскую полицию Свинов возглавил в апреле 2019 года. На Урал он перевелся из Твери, где занимал должность заместителя начальника областного УВД. Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».