Путин решил сохранить дистанционное образование в России

Предложения министерств будут готовы к ноябрю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Систему дистанционного обучения в России сделают лучше. Об этом сообщается в перечне поручений президента России Владимира Путина по итогам совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.

«Минобрнауки России подготовить совместно с Минпросвещения России <…> и представить предложения о совершенствовании форм и методов обучения и воспитания, образовательных технологий», — сообщается на сайте Кремля. При выполнении поручения президент рекомендует учитывать, что учебная деятельность в стенах образовательных организаций является приоритетной. Предложения должны быть подготовлены к 1 ноября текущего года.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин считает, что в условиях удаленной подготовки к экзаменам, некоторые дети окажутся ущемленными из-за нехватки технических возможностей, передает «Национальная служба новостей».

За месяц российские школьники в регионах получили 250 тысяч планшетов и ноутбуков. Они были переданы в рамках акции «Помоги учиться дома».

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