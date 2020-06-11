Власти проявляют осторожность при снятии ограничений Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Спокойная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу наблюдается в 21 регионе страны, заявил министр Здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1». Он отметил, что каждый регион находится в разной стадии эпидемиологического процесса.

«Самая благоприятная обстановка в Тюменской области и Москве», — отметил министр. По его словам, Москва дает хороший результат по снижению госпитализаций и по количеству заболевших. «При этом мы говорим, что сохранять правила гигиены, правила ограничений, которые рекомендуются населению, просто необходимо», — добавил Мурашко.

В столице уже сняли большую часть ограничений, однако градоначальник Сергей Собянин посоветовал москвичам остаться дома в День России 12 июня. Он заявил, что праздничные мероприятия лучше посмотреть по телевизору.

Между тем в Тюменской области не спешат снимать ограничения. Как заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, третий этап снятия ограничений в регионе может стартовать при достижении коэффициента распространения COVID уровня в 0,5 пунктов, сейчас он остановился на уровне 0,8 пунктов.