Глава Минздрава РФ назвал благоприятные регионы по COVID. Один из них на Урале

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Власти проявляют осторожность при снятии ограничений Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Спокойная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу наблюдается в 21 регионе страны, заявил министр Здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1». Он отметил, что каждый регион находится в разной стадии эпидемиологического процесса.

«Самая благоприятная обстановка в Тюменской области и Москве», — отметил министр. По его словам, Москва дает хороший результат по снижению госпитализаций и по количеству заболевших. «При этом мы говорим, что сохранять правила гигиены, правила ограничений, которые рекомендуются населению, просто необходимо», — добавил Мурашко.

В столице уже сняли большую часть ограничений, однако градоначальник Сергей Собянин посоветовал москвичам остаться дома в День России 12 июня. Он заявил, что праздничные мероприятия лучше посмотреть по телевизору.

Между тем в Тюменской области не спешат снимать ограничения. Как заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, третий этап снятия ограничений в регионе может стартовать при достижении коэффициента распространения COVID уровня в 0,5 пунктов, сейчас он остановился на уровне 0,8 пунктов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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