Ефремов провел на допросе пять часов. Актеру определили статус в деле о сбыте наркотиков

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Спектакль
Михаил Ефремов был допрошен сразу по двум уголовным делам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельную дорожную аварию в центре Москвы, на протяжении пяти часов отвечал на вопросы следователей. Как сообщили в столичном главке МВД, он остался в статусе свидетеля после допроса по делу о сбыте ему наркотиков.

«С водителем иномарки, обвиняемым в ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади, проведены следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении него по ст. 264 УК [нарушение правил дорожного движения]. Также мужчина допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по ст. 228.1 УК [сбыт наркотиков]», — сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции вернули Михаила Ефремова под домашний арест после допроса. Как напоминает RT, вечером 8 июня машина, за рулём которой находился Ефремов, выехала на встречную полосу на Смоленской площади и врезалась в фургон. Водитель фургона скончался в больнице.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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