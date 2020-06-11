Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельную дорожную аварию в центре Москвы, на протяжении пяти часов отвечал на вопросы следователей. Как сообщили в столичном главке МВД, он остался в статусе свидетеля после допроса по делу о сбыте ему наркотиков.
«С водителем иномарки, обвиняемым в ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади, проведены следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении него по ст. 264 УК [нарушение правил дорожного движения]. Также мужчина допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по ст. 228.1 УК [сбыт наркотиков]», — сообщили в пресс-службе МВД.
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции вернули Михаила Ефремова под домашний арест после допроса. Как напоминает RT, вечером 8 июня машина, за рулём которой находился Ефремов, выехала на встречную полосу на Смоленской площади и врезалась в фургон. Водитель фургона скончался в больнице.