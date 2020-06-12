За сутки в России коронавирусом заразились почти 9 тысяч человек

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За последние сутки коронавирус подтвердился у 8987 россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в России зафиксировано 8987 новых случаев заболевания коронавирусом, 8220 человек выздоровели, 183 скончались. За все время эпидемии в стране инфекцией заразились уже 511 423 человека. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 8 987 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 35,8% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении. Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Москве (+1714), Московской области (+730) и Свердловской области (+320).

В других уральских регионах ситуация с заболеванием коронавируса выглядит следующим образом: в Челябинской области (+126), в Тюменской области (+22), в Курганской области (+14), в ХМАО (+150), в ЯНАО (+122) и в Пермском крае (+72).

Жертвами коронавируса за все время эпидемии стали 6 715 россиян, выздоровели 511 423 человека.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал регионы, в которых наблюдается спокойная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу. По словам министра, самая благоприятная обстановка — в Тюменской области и Москве, передает RNS.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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