Темпы заражения коронавирусом в ХМАО продолжают расти

Ситуация с распространением инфекции в регионе остается сложной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в ХМАО коронавирусом заболели 150 человек. Таким образом, в общей сложности число подтвержденных случаев COVID-19 в регионе составило 4157 пациентов. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что за последние сутки новые заболевшие появились в 15 муниципалитетах ХМАО. Наибольшее число новых заражений выявлено в Сургуте — 54, Когалыме — 25 и Нижневартовсе — 18. Еще 14 человек заразились в Сургутском районе, 8 больных были выявлены в Ханты-Мансийске, шестеро — в Нижневартовском районе, пятеро — в Нягани. Пять человек заболели в Нефтеюганске, четверо в Радужном, трое в Лангепасе, по двое в Мегионе, Покачах и Нефтеюганском районе, по одному — в Советском и Ханты-Мансийском районах.

Судя по последним показателям, регион движется по пессимистичному сценарию развития эпидемии. Ранее сообщалось, что ХМАО стал одним из регионов-аутсайдеров в борьбе с коронавирусом, поскольку показатели распространения инфекции здесь выше допустимых на 30%.?