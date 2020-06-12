11 июня 2020
10 июня 2020

Темпы заражения коронавирусом в ХМАО продолжают расти

© Служба новостей «URA.RU»
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Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, больной, скорая помошь, окно, пациент, коронавирус, covid, ковид, обсерватор, инфекционная больница
Ситуация с распространением инфекции в регионе остается сложной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в ХМАО коронавирусом заболели 150 человек. Таким образом, в общей сложности число подтвержденных случаев COVID-19 в регионе составило 4157 пациентов. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что за последние сутки новые заболевшие появились в 15 муниципалитетах ХМАО. Наибольшее число новых заражений выявлено в Сургуте — 54, Когалыме — 25 и Нижневартовсе — 18. Еще 14 человек заразились в Сургутском районе, 8 больных были выявлены в Ханты-Мансийске, шестеро — в Нижневартовском районе, пятеро — в Нягани. Пять человек заболели в Нефтеюганске, четверо в Радужном, трое в Лангепасе, по двое в Мегионе, Покачах и Нефтеюганском районе, по одному — в Советском и Ханты-Мансийском районах.

Судя по последним показателям, регион движется по пессимистичному сценарию развития эпидемии. Ранее сообщалось, что ХМАО стал одним из регионов-аутсайдеров в борьбе с коронавирусом, поскольку показатели распространения инфекции здесь выше допустимых на 30%.?

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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