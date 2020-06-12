Онищенко рассказал, как правильно выходить из карантина

9 июня в Москве отменили режим самоизоляции Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пожилым людям и гражданам из группы риска стоит осторожно выходить из режима самоизоляции и соблюдать при этом все меры безопасности. Такие рекомендации москвичам на время длинных выходных дал бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«В Москве нужно воздержаться от прогулок на природе. Хотя бы потому, что люди были долгое время в изоляции, а сейчас будут три дня сидеть на солнцепеке», — приводит RT слова Онищенко. Отказаться от прогулок стоит в частности тем, у кого есть хронические заболевания. По словам депутата, длинные выходные будут и дальше, поэтому россияне успеют насладиться теплыми днями.

Онищенко предупредил, что резкий выход из карантина и несоблюдение мер предосторожности на выходных могут вновь усилить темпы распространения инфекции. Поэтому необходимо продолжать носить маски и перчатки, в особенности пожилым людям. По мнению депутата, им важно втягиваться в этот процесс «с оглядкой» — с точки зрения физической активности и пребывания на солнце.

С 9 июня в Москве отменили режим пропусков, также москвичам разрешили покидать дома. По словам мэра города Сергея Собянина, столица начала возвращаться к привычному ритму жизни, напоминает « РАПСИ» .

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