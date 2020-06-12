В ООН узнали, кто мог атаковать крупнейшую в мире нефтекомпанию

В ООН считают, что обстрелявшие заводы беспилотники были иранского происхождения Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Крылатые ракеты, выпущенные с беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам Saudi Aramco в Саудовской Аравии, произвели в Иране. Об этом в своем докладе заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Секретариат полагает, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырех атаках, были иранского происхождения», — приводит Lenta.ru выдержки из опубликованного доклада.

Выводы экспертов основаны на конструкции выпущенных ракет и самих беспилотников, а также нанесенных на них надписей на фарси.

Атака на заводы нефтяной компании Saudi Aramco произошла в сентябре прошлого года. Беспилотники выпустили крылатые ракеты по двум объектам на крупных месторождениях Абкайке и Хурайсе. По мнению экспертов Фонда национальной энергетической безопасности, слова которых приводит «Национальная служба новостей», Саудовская Аравия могла инсценировать нападение, чтобы повысить цены на черное золото.

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