11 июня 2020
10 июня 2020

В Пермском крае уже больше 2500 заразившихся коронавирусом. Два аргумента для продления карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, пассажир, остановка автобусная
В Прикамье за сутки выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за сутки выявили 72 новых случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число заболевших в регионе составляет 2506 человек, из них 76 — скончались (+2 за сутки).

«Пермский край — 72 [новых случая]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции (Rt) незначительно снизился — до 1,27 (11 июня — 1,33), но этого недостаточно, чтобы начать снимать ограничения. Для перехода на следующий этап отмены карантина необходимо, чтобы этот коэффициент был ниже 0,8.

За все время в регионе от COVID-19 излечились 1466 человек (+22 за сутки). Сейчас в больницах региона находится 466 человек, еще 498 человек лечатся в домашних условиях. При этом число свободных коек в регионе находится в «красной» зоне — на уровне 45,1% при норме более 50%.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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