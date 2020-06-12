В Прикамье за сутки выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за сутки выявили 72 новых случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число заболевших в регионе составляет 2506 человек, из них 76 — скончались (+2 за сутки).

«Пермский край — 72 [новых случая]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции (Rt) незначительно снизился — до 1,27 (11 июня — 1,33), но этого недостаточно, чтобы начать снимать ограничения. Для перехода на следующий этап отмены карантина необходимо, чтобы этот коэффициент был ниже 0,8.

За все время в регионе от COVID-19 излечились 1466 человек (+22 за сутки). Сейчас в больницах региона находится 466 человек, еще 498 человек лечатся в домашних условиях. При этом число свободных коек в регионе находится в «красной» зоне — на уровне 45,1% при норме более 50%.