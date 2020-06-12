Диетологи предупредили о самой опасной еде и привычках в пандемию

Алкоголь не только не защищает от коронавируса, но и повышает риск заражения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Алкоголь, частое использование служб доставки еды и чрезмерные физические нагрузки являются существенным ударом по иммунитету в период коронавируссной инфекции. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали российские диетологи.

Алкоголь

Злоупотребление алкоголем ведет не только к декомпенсации различных имеющихся заболеваний, но также приводит к токсическому гепатиту, при котором страдает печень, а, следовательно, и иммунная система, рассказала врач-диетолог Нурия Дианова. «Алкоголь никак не может являться средством укрепления иммунитета. Диву даешься, что люди пытаются заглушить любую симптоматику почему-то коньяком, или виски», — добавила она.

Службы доставки

В период эпидемии коронавирусной инфекции среди россиян вырос спрос на службы доставки еды, а вместе с тем выросло и количество случаев дисбактериоза и аскаридоза. По мнению Нурии Диановой, при заказе готовых блюд всегда есть риск как пищевой токсик-инфекции, так и гельминтоза, лечение которого заключается в длительном приеме токсичных препаратов. Помимо этого, в период подобных заболеваний страдает организм и от нехватки необходимых для работы микро- и макроэлементов.

Занятия спортом

Чрезмерные физические нагрузки могут привести к белковому голоду и, как следствие, ослаблению иммунитета, считает тренер-диетолог сети спортивных клубов MetroFitnes Фаррух Аюбов. «Белки — основное топливо, которое организм тратит при нагрузке. При злоупотреблении какими-либо спортивными дисциплинами увеличивается и потребность организма в белках, возникает чувство голода. Однако, чем чаще всего заедают это чувство? Небелковой пищей — конфетами и печеньем, содержащими огромное количество быстрых углеводов. Как следствие — сахар повысился, чувство голода ушло, а нужного топлива организм так и не получил. Так что, все должно быть в меру», — подчеркнул диетолог.

Белый хлеб

От рафинированных продуктов, содержащих только белую пшеничную муку, стоит отказаться, считает врач Нурия Дианова. Любой вариант ржаного хлеба лучше, так как помимо пшеничной, он содержит еще и ржаную муку. «От белого хлеба, как в чистом виде сахара нужно отказываться. Сахар, доказано уже в множестве работ, приводит к развитию сахарного диабета и зависимости от сладкого. Сахар напрямую снизить иммунитет не может, но он ведет к заболеваниям — ожирению, сахарному диабету, для женщин он приводит к быстрому устареванию кожи», — рассказала врач.

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