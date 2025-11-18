Спецпосланник Трампа Уиткофф едет на встречу с Зеленским в Турции
Уиткофф направляется в Турцию
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским в Турции. Об этом пишет агентство Reuters.
«Спецпосланник США Уиткофф посетит Турцию в среду, примет участие в переговорах с Зеленским», — сообщает Reuters. Ранее Зеленский также выехал в Турцию.
По его словам, цель визита — участие в переговорах, направленных на активизацию дипломатических усилий в регионе. Украинский президент заявил, что его визит якобы направлен на предложение партнерам наработанных решений и активизацию переговорного процесса.
Москва не раз подчеркивала приверженность мирному урегулированию конфликта. Однако переговорный процесс, начавшийся по инициативе президента РФ Владимира Путина весной 2025 года, был поставлен Киевом на паузу.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.