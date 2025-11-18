Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

США

Спецпосланник Трампа Уиткофф едет на встречу с Зеленским в Турции

18 ноября 2025 в 13:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Уиткофф направляется в Турцию

Уиткофф направляется в Турцию

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским в Турции. Об этом пишет агентство Reuters.

«Спецпосланник США Уиткофф посетит Турцию в среду, примет участие в переговорах с Зеленским», — сообщает Reuters. Ранее Зеленский также выехал в Турцию.

По его словам, цель визита — участие в переговорах, направленных на активизацию дипломатических усилий в регионе. Украинский президент заявил, что его визит якобы направлен на предложение партнерам наработанных решений и активизацию переговорного процесса.

Продолжение после рекламы

Москва не раз подчеркивала приверженность мирному урегулированию конфликта. Однако переговорный процесс, начавшийся по инициативе президента РФ Владимира Путина весной 2025 года, был поставлен Киевом на паузу. 

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал