У Филиппа Киркорова хотят отсудить миллионы рублей
Судебное заседание пройдет в закрытом режиме
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
С Филиппа Киркорова хотят взыскать 12 миллионов рублей в счет погашения задолженности по кредиту. Об этом сообщают СМИ.
«С моего доверителя хотят взыскать 12 млн рублей суммы кредита и пени, однако Киркоровым была осуществлена договоренность с предыдущим руководством банка, что за эту сумму в счет долга будет дано выступление на новогоднем корпоративе в 2022 году», — заявил представитель певца Роман Кузьмин. Его слова приводит «ТАСС». Оформил кредит певец в 2020 году. После непогашения задолженности, с согласия Киркорова, право требования было передано другой организации. Судебное заседание пройдет в закрытом режиме.
Ранее стало известно об иске о взыскании с Филиппа Киркорова 7,7 миллионов рублей. Речь идет о части выручки от продажи билетов, которая по договору должна возвращаться артистом реализатору.
