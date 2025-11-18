У Филиппа Киркорова хотят отсудить миллионы рублей

С Филиппа Киркорова хотят взыскать 12 миллионов рублей в счет погашения задолженности по кредиту. Об этом сообщают СМИ.

«С моего доверителя хотят взыскать 12 млн рублей суммы кредита и пени, однако Киркоровым была осуществлена договоренность с предыдущим руководством банка, что за эту сумму в счет долга будет дано выступление на новогоднем корпоративе в 2022 году», — заявил представитель певца Роман Кузьмин. Его слова приводит «ТАСС». Оформил кредит певец в 2020 году. После непогашения задолженности, с согласия Киркорова, право требования было передано другой организации. Судебное заседание пройдет в закрытом режиме.