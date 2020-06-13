Россиянам рассказали, как работать после карантина и не уставать

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Режим самоизоляции некоторые регионы РФ начали отменять с июня. Ранее бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко предупредил, что резкий выход из карантина и несоблюдение мер предосторожности могут вновь усилить темпы распространения коронавируса .

Психолог не исключает, что после карантина у людей может поменяться отношение к вещам и потреблению. По словам Юсуповой, такие изменения регулярно встречаются у людей после профессиональной изоляции — например, у космонавтов и полярников.

Во время карантина у многих людей мог появиться так называемый дефицит ощущений, уточнила Юсупова. По возвращению на работу он может вызывать сильную реакцию на шум, запахи и мелькание рекламы, а общение с другими людьми может вызвать одновременно и интерес, и раздражение, передает телеканал 360 .

«Необходимо разделять стресс и мотивацию», — сказала психолог РИА «Новости». Юсупова объяснила, что при длительном стрессе гормон кортизол снижает эффективность иммунитета. Поэтому важно бережно относиться к себе и не волноваться.

Россиянам, выходящим на работу после карантина, нужно наращивать нагрузку постепенно, чтобы не переутомиться. Такой совет дал ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова.

Общение с другими людьми после самоизоляции может вызывать раздражение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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