12 июня 2020

Врачи назвали самый полезный и простой продукт для гипертоников

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, пациент, давление, врач, измерение давления
Чеснок нормализует давление и снижает уровень холестерина Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Чеснок является одним из самых полезных продуктов в рационе. Он помогает бороться со всевозможными бактериальными и вирусными инфекциями, напоминают зарубежные медики.

«При регулярном употреблении чеснок снижает уровень холестерина, предотвращая его скопление на стенках артерий», — приводит мнение врачей Food News. Также он помогает нормализовать кровяное давление, сокращает риск образования тромбов и развития остеопороза, артрита и кожных инфекций.

Медики рекомендуют употреблять овощ при простуде, чтобы помочь дыханию и очистить носовой проход от бактерий и вирусов. Кроме того, чеснок усиливает работу мозга и укрепляет кости.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал овощи основой правильного питания, пишет агентство Nation News. Но, по его мнению, здоровое питание в целом строится из тех же самых продуктов, как и любое другое.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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