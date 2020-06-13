Врачи назвали самый полезный и простой продукт для гипертоников

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Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал овощи основой правильного питания, пишет агентство Nation News . Но, по его мнению, здоровое питание в целом строится из тех же самых продуктов, как и любое другое.

Медики рекомендуют употреблять овощ при простуде, чтобы помочь дыханию и очистить носовой проход от бактерий и вирусов. Кроме того, чеснок усиливает работу мозга и укрепляет кости.

«При регулярном употреблении чеснок снижает уровень холестерина, предотвращая его скопление на стенках артерий», — приводит мнение врачей Food News. Также он помогает нормализовать кровяное давление, сокращает риск образования тромбов и развития остеопороза, артрита и кожных инфекций.

Чеснок является одним из самых полезных продуктов в рационе. Он помогает бороться со всевозможными бактериальными и вирусными инфекциями, напоминают зарубежные медики.

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