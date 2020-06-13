12 июня 2020
11 июня 2020

В Тюменской области снова растет число зараженных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области скоро могут перейти к очередному этапу снятия ограничений Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 50 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«За минувшие сутки 50 новых случаев заболевания. Выздоровели 12 человек», — говорится в сообщении оперштаба. Всего с начала пандемии коронавирус нашли у 2119 тюменцев, пошли на поправку 1229 человек, скончались — 14.

Сейчас Тюменская область находится на втором этапе снятия ограничений, показатель распространения инфекции находится на уровне 0,8 (допустимым является коэффициент 1). Как только он достигнет 0,5, тюменцам разрешат посещать парки и скверы. URA.RU подготовило подробный список, что можно, а что нельзя делать в регионе в нынешних условиях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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