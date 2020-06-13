В Тюменской области снова растет число зараженных коронавирусом

В Тюменской области скоро могут перейти к очередному этапу снятия ограничений Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 50 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«За минувшие сутки 50 новых случаев заболевания. Выздоровели 12 человек», — говорится в сообщении оперштаба. Всего с начала пандемии коронавирус нашли у 2119 тюменцев, пошли на поправку 1229 человек, скончались — 14.

Сейчас Тюменская область находится на втором этапе снятия ограничений, показатель распространения инфекции находится на уровне 0,8 (допустимым является коэффициент 1). Как только он достигнет 0,5, тюменцам разрешат посещать парки и скверы. URA.RU подготовило подробный список, что можно, а что нельзя делать в регионе в нынешних условиях.