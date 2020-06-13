В Свердловской области за сутки умерли еще два человека с COVID

За сутки в регионе подтвердились еще 245 случаев коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки на Среднем Урале зафиксировано 245 новых случаев заболевания коронавирусом и два летальных исхода. Об этом говорится в сообщении регионального оперативного штаба по борьбе с пандемией.

«Зарегистрировано еще 245 новых случаев COVID-19 на Среднем Урале. Зарегистрировано два смертельных исхода» — сообщили в свердловском оперативном штабе.

Почти половина новых случаев (166) приходится на Екатеринбург. Остальные — на жителей Асбеста, Артемовского и Ачитского городских округов, Белоярского, Березовского, Верхней Пышмы, Верхнего и Нижнего Тагила, Ирбита, Красноуфимска, Каменска-Уральского, Кировграда, Первоуральска, Кушвы, Среднеуральска, Невьянского и Режевского городских округов.

Теперь в регионе 9 071 заболевший. Состояние 88 пациентов оценивается как тяжелое, 76 из них находятся в реанимации, в том числе 42 на искусственной вентиляции легких. У 569 больных — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. За минувшие сутки выписаны еще 109 человек, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 4 021 пациента. За все время наблюдения погибли 50 пациентов с коронавирусом.