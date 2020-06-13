12 июня 2020
11 июня 2020

В Свердловской области за сутки умерли еще два человека с COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Тест на коронавирус у журналистов контактных с условно зараженным. Челябинск, медсестра, медик, эпидемия, тест на covid19, тест на коронавирус, коронавирус
За сутки в регионе подтвердились еще 245 случаев коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки на Среднем Урале зафиксировано 245 новых случаев заболевания коронавирусом и два летальных исхода. Об этом говорится в сообщении регионального оперативного штаба по борьбе с пандемией.

«Зарегистрировано еще 245 новых случаев COVID-19 на Среднем Урале. Зарегистрировано два смертельных исхода» — сообщили в свердловском оперативном штабе.

Почти половина новых случаев (166) приходится на Екатеринбург. Остальные — на жителей Асбеста, Артемовского и Ачитского городских округов, Белоярского, Березовского, Верхней Пышмы, Верхнего и Нижнего Тагила, Ирбита, Красноуфимска, Каменска-Уральского, Кировграда, Первоуральска, Кушвы, Среднеуральска, Невьянского и Режевского городских округов.

Теперь в регионе 9 071 заболевший. Состояние 88 пациентов оценивается как тяжелое, 76 из них находятся в реанимации, в том числе 42 на искусственной вентиляции легких. У 569 больных — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. За минувшие сутки выписаны еще 109 человек, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 4 021 пациента. За все время наблюдения погибли 50 пациентов с коронавирусом.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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