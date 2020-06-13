В Тюменской области продлили карантин

Соблюдать самоизоляцию тюменцам надо еще неделю
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В Тюменской области режим повышенной готовности продлен до 21 июня. Об этом сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.
«После оценки эпидемиологической обстановки для стабилизации тенденции к снижению заболеваемости принято решение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 21 июня», — сообщили в штабе.
Согласно распоряжению губернатора:
- под запретом все спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия;
- закрытыми остаются ночные клубы, кинотеатры, бары и кафе, торгово-развлекательные центры и так далее;
- запрещено посещение парков, скверов, фитнес- и спа-центров, других зон отдыха;
- граждане в возрасте 65 лет и старше, люди с хроническими заболеваниями до 21 июня должны соблюдать самоизоляцию;
- детские сады продолжат работу в режиме дежурных групп;
- браки заключаются в загсах, но без свидетелей и других приглашенных.
По данным на 13 июня, в Тюменской области зафиксировано 2119 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии вылечились 1229 человек, скончались — 14.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «