12 июня 2020
11 июня 2020

В Тюменской области продлили карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время самоизоляции. Тюмень, человек в маске, прогулка с собакой, выгуливает собаку
Соблюдать самоизоляцию тюменцам надо еще неделю Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области режим повышенной готовности продлен до 21 июня. Об этом сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

«После оценки эпидемиологической обстановки для стабилизации тенденции к снижению заболеваемости принято решение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 21 июня», — сообщили в штабе.

Согласно распоряжению губернатора:

  • под запретом все спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия;
  • закрытыми остаются ночные клубы, кинотеатры, бары и кафе, торгово-развлекательные центры и так далее;
  • запрещено посещение парков, скверов, фитнес- и спа-центров, других зон отдыха;
  • граждане в возрасте 65 лет и старше, люди с хроническими заболеваниями до 21 июня должны соблюдать самоизоляцию;
  • детские сады продолжат работу в режиме дежурных групп;
  • браки заключаются в загсах, но без свидетелей и других приглашенных.

По данным на 13 июня, в Тюменской области зафиксировано 2119 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии вылечились 1229 человек, скончались — 14.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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