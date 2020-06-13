Большинство пользователей соцсетей негативно настроено по отношению к актеру Михаилу Ефремову из-за смертельного ДТП, которое он учинил Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Авария со смертельным исходом, которую учинил актер Михаил Ефремов, поделила пользователей социальных сетей на три лагеря. Если одни категорично винят во всем самого актера, другие ищут его поведению оправдание и прочие «но». Некоторые пользователи и вовсе переложили вину на третьи лица.

К широкому обсуждению на это раз привел пост главы фонда «Русь сидящая» Ольги Романовой, посвященный Ефремову, где она призывает не торопиться с выводами. «Не спешите. Виноват, да. Но там так много было и будет еще всякого. В моем рейтинге офигительно сложных историй эта история теперь первая», — написала Романова на своей странице в Facebook.

Пост на данный момент собрал уже более 240 комментариев. Мнения разделились. «Взрослый человек не должен садиться за руль пьяным. Точка. Фары, официанты, другие не отговорили. Он большой мальчик. Здесь нужна ясность, что виноват только Ефремов, к сожалению», — пишет Анна Андерсон.

Но нашлись в этой истории и те, кто пытается найти актеру оправдание. «Никогда не скажу в отношении Михаила Ефремова „Распните его…“ Он, безусловно, виновен, но так уж повелось на Руси, что почему-то честные, яркие, талантливые мужики сами сжигают себя в огне страстей», — высказал мнение Сергей Херман.

Определиться с отношением к этой истории не смогла Юлия Татаринова. «Предельно однозначного не бывает никогда. Нормальный суд для того и придуман, чтобы учесть все неоднозначности и сопоставить их с законом», — пишет девушка. Ссылаясь на неоднозначность, отказываются давать оценку и многие другие пользователи. «Слишком много совпадений. Время покажет, но, возможно, мы так все и не узнаем», — пишут подписчики.

Однако нашлись и те, кто поделили ответственность за смертельное ДТП между третьими лицами. Так, например, Николай Величко ссылается на ситуацию в Штатах, где «за пьяного клиента отвечает бармен». «Он должен проследить, как клиент будет добираться домой. Вина не только на том, кто напился. Когда напьешься, не соображаешь, что за руль садиться нельзя», — пишет он. Таким же вопросом задается и другая пользовательница Елена Писаревская. «Известно ли, кто с ним пил? Почему они либо официанты или еще кто-то, кто был в баре, не отговорили его ехать в таком виде?» — заключила она.

А вот Ольга Сигалева помимо самого Ефремова обвинила еще и того врача, у которого артист прошел медкомиссию. «Помимо Ефремова виноват тот „психиатр“, который выдал алкоголику справку для получения прав», — написала женщина.

Российский актер Михаил Ефремов 8 июня устроил ДТП в центре Москвы. Автомобиль под его управлением пересек двойную сплошную и врезался в двигающийся навстречу небольшой фургон сервиса доставки. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. В момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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