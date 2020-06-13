Проголосовать за или против изменения Конституции можно будет в специальных уличных зонах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Екатеринбурге представили уличные шатры для проведения голосования по внесению поправок в Конституцию. Участки на открытом воздухе организованы, чтобы минимизировать угрозу распространения COVID-19.

Установленные шатры представляют собой палатки, в которых находятся столы, стулья и урны для бюллетеней. На входе в уличную зону для голосования россиянам будут выдавать перчатки, маски, а также предлагать продезинфицировать руки.

Неделя голосования по внесению поправок в Конституцию стартует 25 июня и продлится до 1 июля. Этот день объявлен выходным. Как рассказывала глава ЦИК Элла Памфилова, для обеспечения безопасности приняты дополнительные меры. К ним относится и уличное голосование. Также на входе участники получат маски, перчатки и одноразовые ручки. Всем будут измерять температуру. Подробнее о том, как будет проходить голосование URA.RU показывало в эксклюзивном фоторепортаже.

Внести поправки в основной закон страны в январе 2020 года предложил президент России Владимир Путин. Изначально планировалось, что плебисцит пройдет 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие было отложено на неопределенный срок, напоминает телеканал 360. Позднее президент страны утвердил днем проведения голосования 1 июля, пишет агентство Nation News.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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