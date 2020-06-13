Снег засыпал всю зелень Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Югорске (Ханты-Мансийский автономный округ) 13 июня выпал снег. Видео с этим необычным для лета явлением природы делятся местные жители в пабликах во «ВКонтакте».

Как сообщает автор одного из роликов, в городе в субботу пошел снег. «Из крайности в крайность из жары 30—35 градусов почти в ноль», — отмечает мужчина.

Также осадки выпали в 80 километрах от Югорска. На видео видно, как снегом запорошило грядки, где уже взошел лук и прочая зелень. Девушка, снимавшая ролик, отметила, что после снег сменился на дождь.

По данным Gismeteo, в Ханты-Мансийске сейчас идет дождь, а температура воздуха опустилась до +6,5 градусов °C. В Югорске пасмурно, +9 градусов °C.

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Выпал снег в поселке Агириш в Советском районе, ХМАО Фото: Елена Белякова, соцсеть ВКонтакте