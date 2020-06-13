12 июня 2020
11 июня 2020

В ХМАО выпал снег в июне. ФОТО, ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег засыпал всю зелень Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Югорске (Ханты-Мансийский автономный округ) 13 июня выпал снег. Видео с этим необычным для лета явлением природы делятся местные жители в пабликах во «ВКонтакте».

Как сообщает автор одного из роликов, в городе в субботу пошел снег. «Из крайности в крайность из жары 30—35 градусов почти в ноль», — отмечает мужчина.

Также осадки выпали в 80 километрах от Югорска. На видео видно, как снегом запорошило грядки, где уже взошел лук и прочая зелень. Девушка, снимавшая ролик, отметила, что после снег сменился на дождь.

По данным Gismeteo, в Ханты-Мансийске сейчас идет дождь, а температура воздуха опустилась до +6,5 градусов °C. В Югорске пасмурно, +9 градусов °C.

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Выпал снег в поселке Агириш в Советском районе, ХМАО
Фото: Елена Белякова, соцсеть ВКонтакте
Снегом засыпало все грядки
Фото: Елена Белякова, соцсеть ВКонтакте

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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